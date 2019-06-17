Синоптик рассказала, когда жара пойдет на спад

По предварительным прогнозам, жара в Украине пойдет на спад с 25 июня. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
«Жара в Украине, по предварительным прогнозам, уменьшиться с 25 июня. Юг продержится дольше», — отметила она.
По словам Диденко, температура воздуха 25 июня снизится примерно до +23°...+29°.
Синоптик добавила, что в Киеве, по предварительным прогнозам, ощутимое ослабление жары предполагается также не ранее 25 июня. Завтра же в столице будет жарко, около +30°. Вероятность дождя незначительна.
По стране же 18 июня снова ожидается +29°...+34°, на Западе +25°...+29°.
«Локальные дожди с грозами завтра, во вторник, возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Винницкая область-Черкасская область-Полтавская область до Сумщины. Эти кратковременные дожди ненадолго освежат воздух, однако могут мгновенно переходить в сильный ливень и грозу... Остальная территория — в сухой погоде», — сообщила Диденко.
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