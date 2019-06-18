В «Слуге народа» рассказали, как будут бороться с коррупцией

В партии «Слуга народа», чтобы полностью преодолеть коррупцию, обещают, в частности, перевести все государственные услуги в онлайн, очистить прокуратуру и ввести систему денежного вознаграждения для бдительных граждан.

Пошаговый план по уничтожению коррупции представители партии обнародовали в Telegram «Слуги народа».

«Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей», — отметили партийцы.

Среди шагов они назвали создание национальной системы электронного управления, «радикальное очищение» прокуратуры, независимость антикоррупционных органов, внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров.

«Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн. Невозможно подделать документы в электронной базе, невозможно провести транзакцию задним числом, если она в онлайне», — пояснили в партии президента.

Кроме того, «Слуга народа» обещает «создать систему защиты свидетелей и ввести систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупцию».

«Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня АП подготовила два законопроекта об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование и об ответственности за прогулы заседаний.