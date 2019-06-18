Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер женится на грузинской журналистке Ие Меурмишвили.

Об этом написала Меурмишвили у себя на Facebook.

«Все было хорошо — погода, люди, атмосфера, музыка. Это было безупречной вечеринкой для помолвки (с Куртом Волкером — ред.)», — написала она.

Меурмишвили работает журналисткой в «Голосе Америки».