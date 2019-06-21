Зеленский внес в Раду обещанный законопроект против кнопкодавов

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Как свидетельствует сайт Верховной Рады, законопроект зарегистрирован под номером 10394.
Текст документа пока отсутствует.
В свою очередь представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что ответственность за неперсональное голосование будет предусматривать штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.
Об этом Стефанчук рассказал в эфире «Радио НВ» в пятницу.
«Один из вариантов — но мы будем рассматривать его в вопросах, которые связаны с депутатскими прогулами — мы хотели бы ввести еще одну санкцию — общественные работы», — добавил он.
Ранее Администрация президента сообщала о подготовке законопроектов об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование и об ответственности парламентариев за прогулы заседаний.
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