Зеленский внес в Раду обещанный законопроект против кнопкодавов

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

Как свидетельствует сайт Верховной Рады, законопроект зарегистрирован под номером 10394.

Текст документа пока отсутствует.

В свою очередь представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что ответственность за неперсональное голосование будет предусматривать штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом Стефанчук рассказал в эфире «Радио НВ» в пятницу.

«Один из вариантов — но мы будем рассматривать его в вопросах, которые связаны с депутатскими прогулами — мы хотели бы ввести еще одну санкцию — общественные работы», — добавил он.

Ранее Администрация президента сообщала о подготовке законопроектов об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование и об ответственности парламентариев за прогулы заседаний.