Зеленский предлагает штрафовать депутатов кнопкодавов

Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал в Facebook президентский законопроект, которым предлагается штрафовать нардепов-кнопкодавов.
Законопроектом предлагается наказывать депутатов за кнопкодавство штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет около 50-85 тысяч гривен.
Аппарату Верховной Рады, в случае принятия этой инициативы, будет поручено следить за голосованием депутатов и выявлять кнопкодавов.
Напомним, что 21 сентября президент уже вносил в парламент проект закона, которым предлагалось установить уголовную ответственность для нардепов-кнопкодавов. Однако затем законопроект был отозван.
На следующий день Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции, в котором говорится о возможности лишать мандатов народных избранников в случае не персонального голосования.
12 сентября во время заседания Верховной Рады депутаты-кнопкодавы Литвиненко и Копанчук от фракции «Слуга народа» публично извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
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