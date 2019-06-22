В НАТО считают маловероятной войну с Россией

Военный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом маловероятен, но все же возможен, говорится в докладе Оборонного колледжа НАТО. Документ «Почему страны Балтии имеют значение. Защита северо-восточной границы НАТО» опубликован на сайте колледжа. В нем отмечается, что на Балтику необходимо отправить еще больше американских войск, поскольку балтийские республики могут стать для Москвы способом подорвать архитектуру безопасности Европы.
Автор доклада — директор находящегося в Таллине Международного центра оборонных исследований НАТО Свен Сакков. Он напоминает, что после распада Советского Союза большая часть Европы отправилась в «стратегические каникулы». «Запад победил и будущее было светлым», — утверждает он. Расходы на оборону в Европе резко упали в течение 1990-х годов и вплоть до 2014 года. Преобладающая парадигма НАТО превратилась из организации коллективной обороны в скорее субъект коллективной безопасности со множеством партнерских отношений. И в последние десять лет Россия продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности.
По оценкам эксперта, риск прямого военного конфликта между НАТО и Россией невысок, однако нельзя его не рассматривать «как вероятность». И чтобы снизить риски, необходимо ввести в страны Балтии дополнительные войска НАТО.
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