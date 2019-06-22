Суд обязал ЦИК зарегистрировать беглого нардепа Онищенко, который «был на конных соревнованиях»

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.
Соответствующее решение было принято 21 июня, сообщает Слідство.Інфо.
Онищенко подал в суд на решение ЦИК, которая ранее отказалась регистрировать его кандидатом из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.
«В своей автобиографии как кандидат он написал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту „в статусе всадника“. В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации „Всеукраинская федерация конного спорта Украины“. Суд принял его аргументы и удовлетворил ходатайство», — пишет издание.
«Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время», — говорится в решении суда.
Сам Онищенко подтвердил информацию на своей странице в Facebook, написав: «Получил хорошие новости сегодня».
Напомним, недавно нардеп Александр Онищенко, который бежал из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.
Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск. По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия «Укргаздобыча» с помощью нескольких своих компаний через «псевдобиржи», что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.
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