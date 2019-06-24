В Германии разбились два истребителя

Два истребителя Eurofighter военно-воздушных сил ФРГ потерпели крушение на севере страны. Об этом сообщила в понедельник ТАСС представитель МВД федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Марион Шлендер.
«Мы получили информацию о двух упавших истребителях. Другими данными мы не располагаем», — сказала она. Также она не смогла уточнить, есть ли разрушения на земле.
Focus Online пишет, что ЧП произошло в районе озера Мюриц.
В ВВС ФРГ сообщили, что оба пилота катапультировались.
Представитель Минобороны страны Йорг Шредер заявил, что ведомство пока не имеет данных о судьбе двух летчиков. «Ведется поисковая операция, пилотов ищут при помощи вертолетов», — сказал он.
Тем временем агентство DPA пишет со ссылкой на источники, что один из них найден живым.
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