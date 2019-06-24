Синод ПЦУ забрал у Филарета епархию

Православная церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея. Такое решение принял священный синод ПЦУ 24 июня.
«Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией», — говорится в решении ПЦУ.
ПЦУ также подчинила себе все парафии и монастыри, находившиеся в непосредственном ведении почетного патриарха ПЦУ Филарета.
Напомним, что бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет в последнее время начал конфликтовать с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием. На 20 июня он созвал поместный собор УПЦ КП, который постановил «восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины».
В то же время в руководстве ПЦУ заявляют, что Филарет не имеет права созывать никакой собор, а собрание во Владимирском соборе будет неканоническим и будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.
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