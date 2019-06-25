SpaceX успешно провела запуск Falcon Heavy с прахом 152 людей на борту

Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту стартовала во вторник с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция запуска, ставшего третьим для ракеты этого типа, велась на сайте компании SpaceX.
Старт состоялся в 02:30 по времени Восточного побережья США (09:30 по Киеву). Спустя несколько минут произошло отделение двух боковых ускорителей, а затем — сброс первой ступени. Данные боковые ускорители уже использовались для вывода на орбиту саудовского спутника связи Arabsat 6A 11 апреля. В этот раз они впервые применяются в интересах ВВС США, отмечает SpaceX.
Отработавшие боковые ускорители планируется посадить на две площадки базы ВВС на мысе Канаверал, а первую ступень носителя — на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане.
Груз общим весом 3,7 тонны подготовлен исследовательскими лабораториями Министерства обороны США, Национальным управлением океанических и атмосферных исследований и NASA. Миссия, получившая название STP-2, предусматривает размещение 24 аппаратов на трех различных орбитах. На борту находятся лаборатория DSX, предназначенная для изучения условий распространения радиосигналов в атмосфере, устройство для оценки возможностей использования «солнечного паруса» для движения в космосе, группировка спутников (COSMIC-2) для изучения климата и ионосферы Земли, а также созданные специалистами NASA атомные часы с погрешностью хода в 1 секунду за 9 млн лет.
Как сообщил телеканал ABC, на борту носителя находится прах 152 человек в металлических капсулах, которые будут выпущены в открытый космос. Такие услуги предоставляет компания Celestis Memorial Spaceflights, их стоимость составляет от $5 тыс. до $12,5 тыс.
Falcon Heavy — двухступенчатая ракета-носитель сверхтяжелого класса. Она создана на базе носителя Falcon 9 и снабжена в общей сложности 27 двигателями, что позволяет ей выводить в космос до 64 тонн полезной нагрузки. При этом первую ступень ракеты и боковые ускорители можно использовать повторно, что позволяет существенно сократить стоимость запуска — до $90-100 млн. Для сравнения: вывод грузов на орбиту с помощью другого американского тяжелого носителя — Delta IV Heavy обходится примерно в $435 млн.
Впервые Falcon Heavy была запущена 6 февраля 2018 года. Тогда компания не смогла осуществить посадку первой ступени: она упала в океан, не долетев 100 м до платформы. В качестве полезной нагрузки использовался личный электромобиль основателя SpaceX Илона Маска — Tesla Roadster, который отправился в полет в направлении Марса. За рулем машины был размещен манекен в космическом скафандре.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016