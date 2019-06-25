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SpaceX успешно провела запуск Falcon Heavy с прахом 152 людей на борту

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SpaceX успешно провела запуск Falcon Heavy с прахом 152 людей на борту

Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту стартовала во вторник с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция запуска, ставшего третьим для ракеты этого типа, велась на сайте компании SpaceX.

Старт состоялся в 02:30 по времени Восточного побережья США (09:30 по Киеву). Спустя несколько минут произошло отделение двух боковых ускорителей, а затем — сброс первой ступени. Данные боковые ускорители уже использовались для вывода на орбиту саудовского спутника связи Arabsat 6A 11 апреля. В этот раз они впервые применяются в интересах ВВС США, отмечает SpaceX.

Отработавшие боковые ускорители планируется посадить на две площадки базы ВВС на мысе Канаверал, а первую ступень носителя — на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане.

Груз общим весом 3,7 тонны подготовлен исследовательскими лабораториями Министерства обороны США, Национальным управлением океанических и атмосферных исследований и NASA. Миссия, получившая название STP-2, предусматривает размещение 24 аппаратов на трех различных орбитах. На борту находятся лаборатория DSX, предназначенная для изучения условий распространения радиосигналов в атмосфере, устройство для оценки возможностей использования «солнечного паруса» для движения в космосе, группировка спутников (COSMIC-2) для изучения климата и ионосферы Земли, а также созданные специалистами NASA атомные часы с погрешностью хода в 1 секунду за 9 млн лет.

Как сообщил телеканал ABC, на борту носителя находится прах 152 человек в металлических капсулах, которые будут выпущены в открытый космос. Такие услуги предоставляет компания Celestis Memorial Spaceflights, их стоимость составляет от $5 тыс. до $12,5 тыс.

Falcon Heavy — двухступенчатая ракета-носитель сверхтяжелого класса. Она создана на базе носителя Falcon 9 и снабжена в общей сложности 27 двигателями, что позволяет ей выводить в космос до 64 тонн полезной нагрузки. При этом первую ступень ракеты и боковые ускорители можно использовать повторно, что позволяет существенно сократить стоимость запуска — до $90-100 млн. Для сравнения: вывод грузов на орбиту с помощью другого американского тяжелого носителя — Delta IV Heavy обходится примерно в $435 млн.

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Впервые Falcon Heavy была запущена 6 февраля 2018 года. Тогда компания не смогла осуществить посадку первой ступени: она упала в океан, не долетев 100 м до платформы. В качестве полезной нагрузки использовался личный электромобиль основателя SpaceX Илона Маска — Tesla Roadster, который отправился в полет в направлении Марса. За рулем машины был размещен манекен в космическом скафандре.

SpaceX, Falcon Heavy
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