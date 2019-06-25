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ЦИК повторно отказала Онищенко и Шарию в регистрации кандидатами

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ЦИК повторно отказала Онищенко и Шарию в регистрации кандидатами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) повторно отказала внефракционному народному депутату Александру Онищенко в регистрации для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу из-за несоблюдения требования закона о проживании в Украине в течение последних 5 лет, сообщила Гражданская сеть «ОПОРА».

«Скандальный депутат-беглец Александр Онищенко собрался в народные депутаты, но ЦИК уже во второй раз ему отказывает в регистрации. И все потому, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине. ЦИК даже подала апелляцию на решение Шестого апелляционного суда, который обязал комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца. И сегодня, 24 июня, на заседании ЦИК было повторно отказано Александру Онищенко в регистрации. Решение принято единогласно», — говорится в сообщении, на официальной странице «ОПОРЫ» в соцсети Фейсбук.

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ЦИК также отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в Верховную Раду блогеру Анатолию Шарию, который был № 1 в списке политсилы «Партия Шария».

Александр Онищенко, досрочные выборы, Анатолий Шарий
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