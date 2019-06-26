В Вене взрыв разрушил несколько этажей жилого здания

Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в четвертом районе Вены. Как сообщают СМИ, в результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. В прилегающих домах выбило стекла в окнах.
Городской совет Вены со ссылкой на данные спасателей сообщает, что в результате взрыва пострадали, как минимум, 10 человек, из которых четверо получили серьезные ранения, а шестеро — легкие травмы.
Haus #1040 #pressgasse #gasexplosion pic.twitter.com/ef4tDv7s8c— [►Werenfried Ressl◄] (@oaaol) 26 июня 2019 г.
В разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. На месте работают специальные службы.
Соседние улицы оцеплены полицией. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.
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