В Вене взрыв разрушил несколько этажей жилого здания

Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в четвертом районе Вены. Как сообщают СМИ, в результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. В прилегающих домах выбило стекла в окнах.

Городской совет Вены со ссылкой на данные спасателей сообщает, что в результате взрыва пострадали, как минимум, 10 человек, из которых четверо получили серьезные ранения, а шестеро — легкие травмы.

В разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. На месте работают специальные службы.

Соседние улицы оцеплены полицией. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.