Нынешний июнь в Киеве стал самым жарким с 1881 года

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что июнь 2019 года в столице стал самым теплым с 1881 года: в частности, в этом месяце в Киеве были зафиксированы 11 температурных рекордов. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +23,6 °С, что на 5,4°С выше климатической нормы. Нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за месяц было 14 дней с температурой выше +30°С и зафиксировано 11 температурных рекордов. За полгода отклонение температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2°С.

«Как ни парадоксально, холоднее всего было в последний день месяца — 30 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +13,5°С. Жарче всего в столице было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,0°С», — сообщили в обсерватории.

При этом осадков в столице выпало 67 мм, что составляет 92% климатической нормы.