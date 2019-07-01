Нынешний июнь в Киеве стал самым жарким с 1881 года

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что июнь 2019 года в столице стал самым теплым с 1881 года: в частности, в этом месяце в Киеве были зафиксированы 11 температурных рекордов. Об этом сообщается на сайте обсерватории.
«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +23,6 °С, что на 5,4°С выше климатической нормы. Нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года», — говорится в сообщении.
Как отмечается, за месяц было 14 дней с температурой выше +30°С и зафиксировано 11 температурных рекордов. За полгода отклонение температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2°С.
«Как ни парадоксально, холоднее всего было в последний день месяца — 30 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +13,5°С. Жарче всего в столице было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,0°С», — сообщили в обсерватории.
При этом осадков в столице выпало 67 мм, что составляет 92% климатической нормы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016