Две трети депутатов Рады опять баллотируются на выборах

Две трети депутатов нынешней Верховной Рады вновь баллотируются кандидатами на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Киеве аналитик Гражданской сети «Опора» Александр Неберикут.

«По спискам, в многомандатном и одномандатных округах 307 действующих депутатов Рады, то есть фактически две трети парламента повторно баллотируется на внеочередных выборах», — отметил он.

При этом, по словам эксперта, треть из этих парламентариев идет снова по спискам партий, а 192 депутата — кандидатами в одномандатных избирательных округах, в основном самовыдвиженцами. Аналитик сообщил также, что возрастной срез кандидатов в Раду аналогичный тому, который был на выборах в 2014 году. «Доминируют, как и раньше, кандидаты от 36 до 59 лет», — сказал Неберикут.

Выборы 21 июля пройдут по мажоритарно-пропорциональному принципу. В частности, 225 депутатов изберут по партийным спискам, 199 депутатов — в округах.