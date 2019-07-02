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В Швейцарии заблокировали 60 миллионов франков по делу о «вышках Бойко»

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В Швейцарии заблокировали 60 миллионов франков по делу о «вышках Бойко»

Федеральная прокуратура в Берне (Швейцария) расследует дело по подозрению в отмывании денег «в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна «Нафтогаз». В рамках уголовного производства на счетах в швейцарских банках заблокировано уже 60 миллионов франков, сообщили в прокуратуре в ответ на запрос DW.

Отмечается, что на данный момент в деле двое подозреваемых, оба — граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании денег, второго — в соучастии в отмывании.

Информацию о деле по подозрению в отмывании денег «Нафтогаза» Федеральная прокуратура предоставила DW в ответ на запрос о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генпрокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину.

«По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены 25 миллионов долларов США в период, когда Бакулин был главой „Нафтогаза“ (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь бывшего главы госкомпании», — говорится в сообщении.

В марте 2018 года Бакулин был объявлен в розыск. Его подозревают в участии в «преступной организации Виктора Януковича», завладении чужим имуществом и покушении на завладение чужим имуществом, финансовой сделке, составлении фиктивных документов.

В частности, Бакулину инкриминируют завладение средствами «Нафтогаза Украины» в сумме 449 млн 963 тысяч гривен, покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5 млрд 100 млн 36 тысяч гривен, а также в завладении имуществом и средствами «Черноморнефтегаза» в сумме 404 млн 374 тысячи долларов при закупке нефтедобывающих вышек. Скандальное дело назвали в честь тогдашнего министра энергетики и давнего близкого соратника Бакулина Юрия Бойко.

«После побега бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию 2014 следователи ГПУ установили, что за буровые установки было переплачено 400 миллионов долларов. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу.

Согласно информации в судебном реестре, в рамках оборудки в Швейцарию, кроме 25 миллионв, вероятно, выведенных на счета Бакулина, также был выведен 95 миллионов долларов на счета оффшорной компании из Белиза. Бенефициаром последней следователи считают Януковича», — пишет DW.

По документам судебного реестра Швейцарии, которые есть в распоряжении DW, контроль над счетом, на который, по данным украинских следователей, было выведено $25 миллионов, имели дети Бакулина.

Отмечается, что Бакулины и подконтрольная им фирма с Британских Виргинских островов судились в Швейцарии, чтобы разблокировать замороженные средства и помешать передаче украинским следователям документов о банковских счетах.

«Судебные документы свидетельствуют, что бенефициары требовали не удовлетворять запрос украинской стороны о правовой помощи, утверждая, что счет не имеет никакого отношения к отцу.

В случае удовлетворения украинского запроса дети бывшего главы „Нафтогаза“ просили закрасить черным имена и фамилии в документах, а документы, в которых упоминается их отец, ни в коем случае не передавать», — говорится в расследовании DW.

Украинское уголовное дело против Бакулина его дети считают политически мотивированным.

Подчеркивается, что в апреле 2019 года Федеральный уголовный суд Швейцарии дал разрешение на передачу Украине банковских документов и продление ареста средств. 16 мая такое решение поддержал Федеральный суд.

Судьи установили, что есть достаточно оснований считать, что информация о швейцарском счете компании детей Евгения Бакулина имеет отношение к расследованию уголовного дела против депутата и экс-главы «Нафтогаза».

Но, по судебным документам, по состоянию на август 2018 года, когда на средства был наложен арест, на счету осталось только 329 тысяч долларов, 28 тысяч евро, 518 тысяч иен и ценные бумаги стоимостью около четырех миллионов долларов.

«Информацию о движении средств на счету будет передано в Украине на запрос Генеральной прокуратуры Украины, направленный швейцарским коллегам более года назад. Запрос о правовой помощи находится в стадии выполнения», — пишет DW.

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Напоминим, что Генпрокуратура расследует завладения средствами «Черноморнефтегаза» в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок. Их якобы приобрели почти в два раза дороже: за $ 404,4 млн вместо $ 210 млн.

В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено доказательств причастности к афере тогдашнего главы Министерства энергетики Юрия Бойко.

Одним из подозреваемых в деле является нардеп-беглец Евгений Бакулин. Он возглавлял «Нафтогаз Украины» с марта 2010 года по март 2014 года.

Швейцария, ГПУ, Евгений Бакулин, вышки Бойко
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