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Не договорились. Как страны Европы спорят о том, кто возглавит ЕС

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Не договорились. Как страны Европы спорят о том, кто возглавит ЕС

Первая сессия Европейского парламента открывается сегодня, 2 июля, на фоне неразрешенного спора. Народные избранники, представляющие 28 стран Европы, не сходятся во мнениях по кадровому вопросу: кто заслуживает занять пять главных постов на политической лестнице Евросоюза, включая должность главы Европейской комиссии, заменяющей Европе правительство. Причина расхождений — отсутствие большинства в Европарламенте. Договариваться приходится группам консерваторов, либералов и социал-демократов, которых поддерживают соответственно Германия, Франция и Испания.

Дискуссии затягиваются

Европейские лидеры стремились оформить соглашение до 2 июля, когда Европарламент снова откроет свои двери. Однако добиться быстрого успеха не удалось. Накануне экстренный саммит в Брюсселе не принес результата, несмотря на свою рекордную продолжительность. Совещание, начавшееся в полдень 30 июня, продлилось до 6 утра 1 июля, заняв в общей сложности 18 часов. Из усилий переговорщиков ничего не вышло: соглашение, на которое осторожно намекали лидеры ЕС до начала встречи, наоборот, утратило свои контуры.

Днем ранее лидерам Франции и Германии удалось прийти к взаимопониманию на полях саммита G20 в Осаке. Главы двух ведущих стран Евросоюза договорились о том, что на первый пост в ЕС может рассчитывать представитель социал-демократических сил Франс Тиммерманс. Однако против его кандидатуры выступили ультраконсервативные правительства Италии, Польши и Венгрии. По правилам ЕС, чтобы получить главную в Европе должность, требуется согласие 22 стран из 28, представляющих не менее 65% общего населения союза. Такого вотума доверия у Тиммерманса пока нет.

В основе расхождений между европейскими странами — принципиальная разница подходов, на которых настаивают главные участники игры. Некоторые из них вписываются в избирательную логику, другие исходят из представлений о политическом весе, которым должен быть наделен будущий глава ЕС. Консерваторы во главе с Ангелой Меркель уверены, что во главе Еврокомиссии должен встать представитель силы, набравшей больше всего голосов на выборах в Европарламент. В ходе голосования 2019 года эту задачу решили единомышленники Меркель: партии умеренно-правой части спектра получили в общей сложности 24% голосов избирателей.

Еще в 2018 году на общем съезде консерваторы утвердили свою кандидатуру в главы ЕС — баварца Манфреда Вебера. Предполагалось, что его избрание предрешено. Однако консерваторы получили на выборах меньше голосов, чем рассчитывали, и их лидерство оказалось под сомнением. Меркель попробовала сформировать коалицию в поддержку Вебера — и не смогла.

Против политической воли Берлина выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, предложивший другой подход к избранию лидеров ЕС. Глава Пятой республики призвал поставить во главе союза политика, имеющего солидный международный и внутренний управленческий опыт. Манфред Вебер не соответствует ни одному из этих двух критериев, поскольку никогда не занимал значимых выборных постов. У Франции нашлись другие кандидаты — бывший министр иностранных дел страны Мишель Барнье, представительница Дании, еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер и Франс Тиммерманс, занимающий и поныне пост первого заместителя главы Еврокомиссии и, следовательно, знающий европолитику изнутри.

У Германии есть недоброжелатели

В ходе консультаций оказалось, что многие в Европе не хотели бы, чтобы Еврокомиссию возглавил Манфред Вебер. Одна из причин в том, что он немец, а в ЕС успело сложиться мнение, будто Германия стала слишком влиятельной. Ее силу нужно тем или иным образом уравновесить, а значит, отыскать другого кандидата. Роль в неудаче Вебера играет амбициозность Эмманюэля Макрона, стремящегося избавиться от роли младшего партнера Берлина. Макрон не хочет быть вторым, и сегодня он чувствует себя сильнее на фоне Меркель, превратившейся в уходящего политика — «хромую утку». Он не хочет следовать дорогой своего предшественника Франсуа Олланда, шедшего в фарватере Меркель и критиковавшегося за это.

Нежелание Макрона и его сторонников рассматривать кандидатуру Вебера вылилось в конфронтацию с Берлином. В июне 2019 года, перечисляя возможных кандидатов на пост главы Еврокомиссии, Макрон озвучил пять фамилий, но «забыл» даже упомянуть про возможность избрания Вебера. Чуть позже лидер макронистов в Европарламенте экс-министр Франции по делам Европы Натали Луазо на закрытой встрече с журналистами позволила себе уничижительные высказывания о немецком претенденте. И хотя разговор не был предназначен для публикации, СМИ сообщили, что, по мнению Парижа, Вебер не обладает качествами государственного деятеля, необходимыми для столь высокого поста, поскольку «ничего в жизни не достиг».

Под давлением Макрона Ангела Меркель согласилась пойти на уступки. Париж и Берлин заключили неофициальное соглашение на полях саммита G20 в Осаке. Вебера согласились заменить на Тиммерманса. В качестве компенсации консерваторы должны были получить посты верховного комиссара ЕС по международным делам и спикера Европарламента. Однако и на этом спор за власть не завершился. Поддержать решение Меркель отказались ее собственные союзники-консерваторы. В глазах многих из них авторитет Меркель уже давно существенно подорван. Но так открыто против канцлера ФРГ они выступили впервые.

Вернуть Манфреда Вебера

В ходе саммита в Брюсселе 30 июня — 1 июля выяснилось, что немецкие консерваторы не в состоянии убедить своих союзников из других стран Европы. Мнение оппозиции выразил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар: «Большинство глав правительств, принадлежащих к правым, убеждено, что мы не должны отказываться от права на пост председателя Еврокомиссии с такой легкостью, как это сейчас происходит». Его поддержал премьер Болгарии, тоже консерватор, Бойко Борисов. «Меркель — глава Христианско-демократического союза в Германии, но не всех европейских умеренно-правых», — прямо заявил восточноевропеец.

Против высказался и правый премьер Венгрии Виктор Орбан, имеющий личные счеты к Франсу Тиммермансу. В качестве первого заместителя главы Еврокомиссии Тиммерманс выступал как обвинитель Будапешта в деле о предполагаемом сворачивании демократических свобод венгерскими властями. По той же причине Тиммерманса не любят и в Польше. О несогласии с его кандидатурой заявляют также и в Италии: там возмущены тем, что левый (Тиммерманс представляет социал-демократов) будет избран по итогам выборов, победу на которых, пусть и не безоговорочную, одержали правые. Формируется оппозиция, совладать с которой Макрону и Меркель будет непросто.

После того как саммит в Брюсселе принес неудачу, европейские политики начали консультации о новой встрече на высшем уровне. В качестве неофициальной даты называют 15 июля. В этот день Европарламент должен будет собраться на свою вторую сессию — все еще под руководством старых лидеров.

Как выбирают руководство Евросоюза?

Наибольшим влиянием на политику Европы пользуется глава Еврокомиссии — коллегии из 28 комиссаров, выполняющих в ЕС министерские функции. Избирают его раз в пять лет совместным решением депутатов Европарламента и участников Европейского совета, куда входят главы государств и правительств всех стран ЕС. Кандидату необходимо получить три четверти голосов глав государств и правительств, а затем такое же большинство при голосовании в Европарламенте. Сейчас Еврокомиссию возглавляет люксембуржец Жан-Клод Юнкер. Срок его полномочий истекает 1 ноября 2019 года.

Вторая по значимости должность в ЕС — глава Евросовета. Находиться на посту разрешается два с половиной года с правом повторного избрания на тот же срок. Чтобы добиться назначения, требуется поддержка абсолютного большинства членов Евросовета. Нынешний глава — поляк Дональд Туск — должен сложить полномочия 30 ноября 2019 года.

Спикер Европарламента избирается на два с половиной года, повторное выдвижение не приветствуется. Чтобы возглавить главную парламентскую ассамблею в Европе, нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства ее членов. С 17 января 2017 года во главе Европарламента — представитель Италии Антонио Таяни. Срок его полномочий истекает в июле этого года.

Право избирать Главу Европейского центрального банка закреплено за Евросоветом. Мандат главы ЕЦБ длится восемь лет. Сегодня на этой должности итальянец Марио Драги. Передать дела своему преемнику он обязан к 1 ноября 2019 года, переизбрание запрещено.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности избирается квалифицированным большинством Евросовета. Сейчас на этой должности — итальянка Фредерика Могерини. Ее полномочия истекают 1 ноября 2019 года.

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Евросоюз, ЕС, Еврокомиссия, Европарламент, Евросовет
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