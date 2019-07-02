Apple может выпустить для китайского рынка специальный iPhone с Touch ID

Apple может запустить новый iPhone для китайского рынка c дактилоскопическим сенсором Touch ID, который в новых моделях был заменен на функцию распознавания лица Face ID. Об этом сообщили источники среди поставщиков, пишет Global Times.
Отмечается, что это поможет сократить расходы на производство. Источник портала указал, что лазерный излучатель, который является ключевым компонентом Face ID, стоит несколько сотен юаней. Он добавил, что это может позволить себе только Apple, однако «это также повлияет на продажи».
Apple отказалась комментировать информацию. Как поясняет издание, китайские потребители предпочитают смартфонам iPhone более дешевые Huawei, OPPO и Vivo. Представители отрасли указали, что на китайском рынке американская компания постоянно испытывает ценовое давление из-за торговой войны США и КНР.
Технология Touch ID присутствует в моделях 5S, iPhone 6/6+, iPhone 6S/6S+, iPhone SE, 7/7+, 8/8+, а также ряде планшетов Apple.
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