Samsung назвала дату очередной большой презентации

7 августа 2019 года Samsung проведет в Нью-Йорке мероприятие Unpacked. На нем компания «представит мобильные устройства, которые станут новым этапом развития экосистемы Galaxy», говорится в сообщении пресс-службы Samsung.

Хотя официально об этом не говорится, известно, что в конце лета Samsung последние годы всегда анонсировал новый смартфон из линейки Galaxy Note — с большим экраном, встроенным стилусом и другими максимально продвинутыми технологиями. На это указывает и место проведения презентации: Barclays Center в Бруклине, где около года назад представили Galaxy Note 9.

На изображении, распространенном пресс-службой Samsung, по центру размещен круглый объектив фронтальной камеры и черное электронное перо. По слухам, Note 10 могут оснастить селфи-камерой, встроенной в экран посередине у верхнего края. Появлялась в Сети и информация, что в этот раз камерой могут оснастить даже стилус смартфона.

Предполагается, что Note 10 вслед за устройствами линейки Galaxy S10 будет оснащен датчиком отпечатков пальцев, встроенным в экран. Кроме того, Samsung может впервые выпустить два варианта устройства: с экранами диагональю 6,3 и 6,8 дюйма.

Не исключено, что на презентации в Нью-Йорке корейская компания попробует исправить пиар-катастрофу вокруг складного Samsung Galaxy Fold, выпуск которого был в последний момент отложен после запоздалого обнаружения проблем со сгибаемым экраном.