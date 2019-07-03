Тереза Мэй считает невозможной нормализацию отношений с Россией

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй повторила в среду, что не считает возможной нормализацию отношений между Лондоном и Москвой в текущей ситуации. Об этом она заявила, докладывая членам Палаты общин (нижняя палата британского парламента) об итогах саммита G20 в Осаке, на полях которого она встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Во время моей встречи с президентом Путиным я сказала ему, что нормализации двусторонних отношений не произойдет, пока Россия не прекратит свою безответственную деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам», — утверждала Мэй.
В качестве примера неприемлемых для британских властей действий, предпринимаемых Россией, Мэй упомянула отравление в прошлом году в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также смерть от отравления подданной Великобритании Дон Стерджес. «Использование смертельного нервно-паралитического вещества на улицах нашей страны было подлым действием, которое привело к гибели Дон Стерджес. Я ясно заявила, что у Великобритании есть неопровержимые доказательства, что Россия стояла за этой атакой и что мы хотим, чтобы два ответственных за это лица предстали перед правосудием», — сказала Мэй.
«Великобритания готова к иным отношениям, но, чтобы это произошло, Россия должна избрать иной путь», — добавила она.
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