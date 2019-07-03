Против Парубия подают иск за преступное бездействие

Бывший первый заместитель руководителя администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что подает в Государственное бюро расследований (ГБР) новый иск в отношении председателя Верховной Рады Андрея Парубия за то, что тот своим бездействием, по сути, тормозил принятие законодательства об ответственности за коррупционные преступления в оборонной сфере.

Еще в 2015 году Рада приняла закон по борьбе с коррупцией при осуществлении закупок в оборонной сфере. Парубий подписал его только в мае 2019 года.

«Учитывая проявленную спикером принципиальность в вопросе соблюдения новым президентом страны сроков подписания принятых Радой законов, сегодня вечером опубликую и направлю в ГБР новое заявление о преступлении в отношении самого Парубия и других участников преступной группы, более трех лет не подписывавших принятый парламентом закон об установлении ответственности за коррупцию в оборонной сфере», — сообщил юрист на своей странице в Фейсбук.

Ранее в среду спикер ВР Андрей Парубий обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот до сих пор не подписал принятый депутатами в начале июня закон, позволяющий запускать процедуру импичмента. По словам председателя парламента, глава государства «должен дать ответ по закону», так как отведенный для подписания 15-дневный срок истек.

При президенте Порошенко Рада постоянно откладывала рассмотрение законодательства об импичменте. Но как только Владимир Зеленский после инаугурации внес свой проект такого закона, депутаты быстро одобрили старый вариант, отклонив вариант нового президента.

Андрей Портнов ранее уже подал в ГБР пять исков против самого Петра Порошенко, которого он обвиняет, в частности, в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов. В отношении Андрея Парубия Портнов также уже подавал заявление. Оно касалось фальсификации спикером документов о наличии в парламенте правящей коалиции, когда та уже распалась, «с целью узурпации власти».