Путин обсуждал с Папой Римским Толстого и Достоевского

Любовь к русской литературе объединяет Россию, Ватикан и Италию. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на торжественном ужине с участием представителей российско-итальянского Форума — диалога гражданских обществ в четверг вечером в завершение своего визита в Италию. Глава российского государства рассказал, что о постоянном интересе к творчеству Толстого и Достоевского ему рассказал Папа Римский во время их встречи в четверг. Стенограмма встречи опубликована в пятницу на сайте Кремля.
«Мы затрагивали эту тему (культурных связей и русской литературы) и в разговоре с Папой Римским. И понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, — это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой», — рассказал Путин.
«Вообще он (Папа Римский) сказал даже больше. «Я, — говорит, — говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником», — сказал Путин.
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