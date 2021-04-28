Зеленский не против встречи с Путиным в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.

«Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол — это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего», — сказал Зеленский в интервью газете «La Repubblika», текст которого опубликован на сайте президента Украины в среду.

Так глава государства ответил на вопрос «Может ли Рим или Ватикан стать местом двусторонней встречи президентов Украина и России?».

По словам Зеленского, «место встречи должно вызывать доверие обеих сторон, а посредник с таким авторитетом может предоставить ту уверенность, которой не хватает попыткам договориться Украине и России».

«В этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», — добавил президент.

Он также отметил, что «встреча обязательно состоится». «Встреча, для начала, предстоит на территории, которая олицетворяет мир и диалог», — подытожил Зеленский.