Рио-де-Жанейро стал столицей Олимпиады-2016 за взятку в $2 млн

Бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал сознался в подкупе голосов членов Международного олимпийского комитета при выборе города, принимавшего игры летней Олимпиады 2016 года, сообщила в пятницу бразильская медиакомпания «Глобу».

По словам Кабрала, за общую сумму в $2 млн были подкуплены голоса девяти членов МОК.

Кабрал рассказал, что якобы во время одной из встреч в августе 2009 года тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком.

По словам Кабрала, Нузман отметил, что Диак может обеспечить Рио «пять или шесть голосов» в обмен на 1,5 миллиона долларов.

Предполагается, что платежи осуществлялись через сына Диака, Папу Массату Диака.

В сентябре 2009 года, по словам Кабрала, Папа Диак заявил, что может обеспечить 9 голосов, но ему нужно еще 500 тысяч долларов. Кабрал ответил, что это будет сделано.

Среди тех членов МОК, которые были готовы продать свои голоса, Кабрал также назвал четырехкратного золотого призера из России Александра Попова.

Кабрал утверждал, что голоса были куплены только для того, чтобы пройти первый тур голосования.

В итоге по итогам трех раундов в конкурсе на столицу Олимпийских игр победила заявка Рио-де-Жанейро.

Читайте также: Путин требует от Украины отмены блокады Донбасса

Кабрал также сообщил, что о противозаконных деяниях были осведомлены бывший префект города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес, а также бывшие президенты страны Жозе Инасиу Лула да Силва и Мишел Темер.

Игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года.

На данный момент Кабрал признан виновным по девяти коррупционным делам и осужден на 198 лет.