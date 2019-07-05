Стало известно, кто будет руководить МИД на время отпуска Климкина

На время пребывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина в политическом отпуске руководство МИД будет возложено на заместителя министра по вопросам евроинтеграции Елену Зеркаль, но на время ее заграничной командировки исполняет обязанности министра его заместитель Егор Божок.

«Планируется, что на время пребывания министра Климкина в отпуске руководство МИД будет возложено на замминистра по вопросам европейской интеграции Зеркаль. Во время заграничной командировки Зеркаль с 3 по 5 июля руководство МИД будет осуществлять заместитель министра Божок», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ведомства в пятницу утром.

1 июля министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что уходит в политический отпуск с 3 июля.