Парубий требует у Зеленского подписать закон о ВСК с нормами об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский обязан подписать принятый парламентом закон о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами о процедуре импичмента главы государства, поскольку срок, позволяющий ветировать документ, истек, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

«Господин Зеленский информирую Вас, что Вы больше не имеете право ветировать закон о ВСК. Сейчас Вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона», — сказал спикер на пленарном заседании парламента в пятницу утром, передает Интерфакс-Украина.

Он пояснил, что согласно ст.94 Конституции Украины, у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать его или вернуть в Верховную Раду со своими мотивированными предложениями для повторного рассмотрения.

Парубий напомнил, что этот срок для закона о ВСК истек 27 июня.

«Потому закон, согласно Конституции Украины, считается утвержденным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован», — заявил спикер Рады.

Он также сообщил, что в пятницу направит официальное письмо президенту Украины с требованием немедленно подписать закон Украины о временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

Парубий ранее уже несколько раз призывал главу государства проинформировать о судьбе переданного ему на подпись закона.

21 июня представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук дал понять, что глава государства Владимир Зеленский наложит вето на закон о временных следственных комиссиях (ВСК) парламента из-за большого количества нарушений при голосовании за документ.

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Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Документ определяет правовой статус этих комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности. Среди прочего, законопроект устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.