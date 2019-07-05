Войти
Путин требует от Украины отмены блокады Донбасса
мирный процесс
Путин требует от Украины отмены блокады Донбасса
Большинство американцев не поддерживают идею импичмента Трампа
vox populi
Большинство американцев не поддерживают идею импичмента Трампа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Парубий требует у Зеленского подписать закон о ВСК с нормами об импичменте

179
Парубий требует у Зеленского подписать закон о ВСК с нормами об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский обязан подписать принятый парламентом закон о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами о процедуре импичмента главы государства, поскольку срок, позволяющий ветировать документ, истек, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

«Господин Зеленский информирую Вас, что Вы больше не имеете право ветировать закон о ВСК. Сейчас Вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона», — сказал спикер на пленарном заседании парламента в пятницу утром, передает Интерфакс-Украина.

Он пояснил, что согласно ст.94 Конституции Украины, у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать его или вернуть в Верховную Раду со своими мотивированными предложениями для повторного рассмотрения.

Парубий напомнил, что этот срок для закона о ВСК истек 27 июня.

«Потому закон, согласно Конституции Украины, считается утвержденным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован», — заявил спикер Рады.

Он также сообщил, что в пятницу направит официальное письмо президенту Украины с требованием немедленно подписать закон Украины о временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

Парубий ранее уже несколько раз призывал главу государства проинформировать о судьбе переданного ему на подпись закона.

21 июня представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук дал понять, что глава государства Владимир Зеленский наложит вето на закон о временных следственных комиссиях (ВСК) парламента из-за большого количества нарушений при голосовании за документ.

Читайте также: Рио-де-Жанейро стал столицей Олимпиады-2016 за взятку в $2 млн

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Документ определяет правовой статус этих комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности. Среди прочего, законопроект устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Андрей Парубий, импичмент, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 5 июля 2019
Четверг, 4 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016