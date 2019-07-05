Кабмин запретил отключать электричество КП «Вода Донбасса»

Кабинет министров запретил применять какие-либо ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию «Вода Донбасса», являющемуся ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона. Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 5 июля, сообщает правительственный портал .
«Сбой в подаче электроэнергии вызывает перебои с поставками воды, а это в свою очередь обусловливает не только социальное недовольство жителей, но и несет угрозу санитарно-эпидемиологического и техногенного характера. Обесточивание КП» Вода Донбасса" — это обесточивание 9 фильтровальных станций, 152 водопроводно-насосных станций, 24 канализационных очистных сооружений, 74 канализационно-насосных станций, находящихся на территории, подконтрольной украинской власти «, - подчеркнули в правительстве.
Отмечается, что принятое решение решает вопрос ритмичной работы предприятия, а затем бесперебойной подачи воды потребителям.
Также сообщается, что в июне, после проведения консультаций с профильными министерствами и ведомствами, было предложено решение предоставить КП «Вода Донбасса» статус «защищенного потребителя», который делает невозможным отключение электричества на объектах и подразделениях предприятия.
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