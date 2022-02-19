На Донбассе из-за обстрелов 48 населенных пунктов остались без воды

В результате обстрела в субботу были повреждены два трансформатора на станции первого подъема Южнодонбасского водопровода (ЮДВ), сообщило коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса».

«Остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую (водоснабжение населенных пунктов — города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов — города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокрымские № 1, № 2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым)», — сообщается на сайте КП.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники КП «Компания «Вода Донбасса» обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ.

«Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища», — сообщило КП.