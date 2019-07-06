США призвали все страны признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

В Госдепе США призвали другие страны как можно скорее признать власть временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента.
«Мы призываем страны, которые еще официально не признали временного президента Гуайдо, сделать это как можно скорее и отказаться от любой поддержки де-факто власти прежнего режима во главе с Мадуро», — говорится в сообщении.
В заявлении Госдепа говорится, что Соединенные Штаты обеспокоены фактами серьезных нарушений прав человека в Венесуэле, описанных в докладе Управления Верховного комиссара ООН.
По словам пресс-секретаря Государственного департамента Морган Ортагус, доклад отражает «глубину гуманитарного кризиса» в Венесуэле и нарушения со стороны режима Николаса Мадуро, который лишает граждан прав и свобод «путем репрессий, пыток и запугивания».
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