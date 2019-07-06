ЦИК сняла с выборов Рената Кузьмина

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора при президенте Викторе Януковиче Рената Кузьмина кандидатом в депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Соответствующее решение приняли члены ЦИК, сообщила пресс-служба Центризбиркома.
«ЦИК отменила регистрацию Кузьмина», — отметили в пресс-службе.
По ее данным, члены Центризбиркома, принимая такое решение, основывались на данных Службы безопасности Украины о том, что Кузьмин с 2014 года не находился на украинской территории. Закон требует, чтобы кандидат в депутаты проживал на территории страны в течение последних пяти лет перед выборами.
Ранее на этой неделе Центризбирком отменил регистрацию экс-главы администрации Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в депутаты, поскольку они также не проживали на территории Украины последние пять лет.
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