Вице-премьер по евроинтеграции уверяет, что это Гройсман вычеркнул ее из числа участников саммита Украина-ЕС

Вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которую в понедельник не пустили на саммит Украина-ЕС, обвинила премьера Гройсмана в том, что он вычеркнул ее из числа участников встречи.
Об этом сообщает корреспондент «Европейской правды».
«Премьер принял решение исключить меня из делегации, потому что в предыдущих списках я была, а команда нового президента стала заложником тех интриг, которые ведет глава правительства», — заявила журналистам Климпуш-Цинцадзе.
Руководительницы правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на саммите также нет.
«Там отсутствуют те представители правительства, кто занимался тематикой евроинтеграции и знают вопросы, которые там обсуждаются», — добавила Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, по информации журналистов, Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия.
На вопрос журналистов, как отреагировала европейская сторона на ее неучастие в саммите, Климпуш-Цинцадзе ответила: «Я видела удивленное лицо Гана (еврокомиссар по расширению и политике добрососедства — Ред.), но что поделаешь, делегации уже зашли», — сказала вице-премьер.
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