25% кандидатов из избирательных списков партий оказались беспартийными

25% кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в Верховную Раду по избирательным спискам партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе, являются беспартийными.
Об этом сообщает Общественная сеть «ОПОРА» в Facebook.
«Обычной практикой украинских выборов является включение в избирательные партийные списки лиц, которые формально являются беспартийными и не принадлежат к партиям, которые их выдвинули. На этих выборах в едином многомандатном округе баллотируется 25% беспартийных кандидатов», — говорится в сообщении.
По данным ОПОРЫ, 12 партий, выдвинувших кандидатов в многомандатном округе, имеют в своих списках более 30% беспартийных депутатов
Указываться, что рекордсменами по количеству беспартийных кандидатов в избирательных списках есть «Партия Шария» — 69%, Слуга Народа — 57% и партия «Всеукраинское объединение «Факел» — 54%.
В то же время ни одного беспартийного кандидата нет в избирательном списке партии «Сила людей» и только 1% беспартийных в «Оппозиционной платформе — за жизнь».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016