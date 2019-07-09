25% кандидатов из избирательных списков партий оказались беспартийными

25% кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в Верховную Раду по избирательным спискам партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе, являются беспартийными.

Об этом сообщает Общественная сеть «ОПОРА» в Facebook.

«Обычной практикой украинских выборов является включение в избирательные партийные списки лиц, которые формально являются беспартийными и не принадлежат к партиям, которые их выдвинули. На этих выборах в едином многомандатном округе баллотируется 25% беспартийных кандидатов», — говорится в сообщении.

По данным ОПОРЫ, 12 партий, выдвинувших кандидатов в многомандатном округе, имеют в своих списках более 30% беспартийных депутатов

Указываться, что рекордсменами по количеству беспартийных кандидатов в избирательных списках есть «Партия Шария» — 69%, Слуга Народа — 57% и партия «Всеукраинское объединение «Факел» — 54%.

В то же время ни одного беспартийного кандидата нет в избирательном списке партии «Сила людей» и только 1% беспартийных в «Оппозиционной платформе — за жизнь».