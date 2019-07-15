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Британским банкам за пол года выписали $400 млн штрафов

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Британским банкам за пол года выписали $400 млн штрафов

Британский финансовый регулятор оштрафовал в первом полугодии 2019 года финансовые учреждения почти на £320 млн ($402,2 млн), что более чем впятеро превышает его взыскания в 2018 году. Об этом сообщает в понедельник газета The Guardian.

Крупнейший штраф — £102 млн ($128 млн) выписан, по данным издания, в апреле Standard Chartered за ошибки в борьбе с отмыванием денег, которые обернулись нарушением санкций против Ирана.

Bank of Scotland (RS, Банк Шотландии), в частности, оштрафован Управлением по контролю за финансовыми операциями (FCA) на £45,5 млн ($56,5 млн) за неразглашение информации о мошенничестве в размере £245 млн (около $308 млн) в отделении города Рединг.

За предоставление недостоверной информации по операциям в размере более £220 млн ($276,5 млн), совершенных в течение 10-летнего периода, FCA оштрафовал лондонское представительство банка Goldman Sachs на £34,3 млн ($43,1 млн). За схожие нарушения штрафу в £27,6 млн ($34,6 млн) подвергся банк UBS. FCA отказалось от комментариев на этот счет.

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Исполнительный директор Управления по контролю за финансовыми операциями Эндрю Бейли, по данным британских СМИ, является одним из ведущих кандидатов на пост главы Банка Англии, который становится вакантным в феврале 2020 года. Согласно сообщению британского Минфина, нынешний управляющий банка Марк Карни, занявший эту должность 1 июля 2013 года, покинет ее 31 января 2020 года. Решение о назначении нового главы Банка Англии будет принято осенью.

банки, Великобритания
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