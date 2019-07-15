Британским банкам за пол года выписали $400 млн штрафов

Британский финансовый регулятор оштрафовал в первом полугодии 2019 года финансовые учреждения почти на £320 млн ($402,2 млн), что более чем впятеро превышает его взыскания в 2018 году. Об этом сообщает в понедельник газета The Guardian.
Крупнейший штраф — £102 млн ($128 млн) выписан, по данным издания, в апреле Standard Chartered за ошибки в борьбе с отмыванием денег, которые обернулись нарушением санкций против Ирана.
Bank of Scotland (RS, Банк Шотландии), в частности, оштрафован Управлением по контролю за финансовыми операциями (FCA) на £45,5 млн ($56,5 млн) за неразглашение информации о мошенничестве в размере £245 млн (около $308 млн) в отделении города Рединг.
За предоставление недостоверной информации по операциям в размере более £220 млн ($276,5 млн), совершенных в течение 10-летнего периода, FCA оштрафовал лондонское представительство банка Goldman Sachs на £34,3 млн ($43,1 млн). За схожие нарушения штрафу в £27,6 млн ($34,6 млн) подвергся банк UBS. FCA отказалось от комментариев на этот счет.
Исполнительный директор Управления по контролю за финансовыми операциями Эндрю Бейли, по данным британских СМИ, является одним из ведущих кандидатов на пост главы Банка Англии, который становится вакантным в феврале 2020 года. Согласно сообщению британского Минфина, нынешний управляющий банка Марк Карни, занявший эту должность 1 июля 2013 года, покинет ее 31 января 2020 года. Решение о назначении нового главы Банка Англии будет принято осенью.
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