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Гриценко пообещал «обломать рога» Смешко

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Гриценко пообещал «обломать рога» Смешко

Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявляет, что лидер партии «Сила и честь», экс-глава СБУ Игорь Смешко через своего охранника попытался за кулисами студии политического ток-шоу принудить представителя «Гражданской позиции» прекратить задавать в эфире вопросы о персональном составе партийного списка «Силы и чести» на внеочередных парламентских выборах.

«Набил в свой список депутатов БППшников вместе с работниками АП, которые прикрывали коррупцию Порошенко & Со, и когда в эфире „Свободы слова“ его об этом спрашивают, ничего лучшего не придумал, как подло, за кулисами студии во время рекламы, натравить еще и своего охранника на представителя нашей команды», — написал Гриценко в среду утром на своей странице в соцсети Фейсбук.

При этом лидер «Гражданской позиции» заверил, что принудить молчать членов его команды посредством физического давления не получится.

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«Нажать физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок — рога обломаю. Без охранника», — написал Гриценко.

Политическое ток-шоу «Свобода слова», в котором принимал участие Смешко, выходило в эфир во вторник, 16 июля, вечером.

Анатолий Гриценко, Игорь Смешко
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