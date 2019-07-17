Гриценко пообещал «обломать рога» Смешко

Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявляет, что лидер партии «Сила и честь», экс-глава СБУ Игорь Смешко через своего охранника попытался за кулисами студии политического ток-шоу принудить представителя «Гражданской позиции» прекратить задавать в эфире вопросы о персональном составе партийного списка «Силы и чести» на внеочередных парламентских выборах.
«Набил в свой список депутатов БППшников вместе с работниками АП, которые прикрывали коррупцию Порошенко & Со, и когда в эфире „Свободы слова“ его об этом спрашивают, ничего лучшего не придумал, как подло, за кулисами студии во время рекламы, натравить еще и своего охранника на представителя нашей команды», — написал Гриценко в среду утром на своей странице в соцсети Фейсбук.
При этом лидер «Гражданской позиции» заверил, что принудить молчать членов его команды посредством физического давления не получится.
«Нажать физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок — рога обломаю. Без охранника», — написал Гриценко.
Политическое ток-шоу «Свобода слова», в котором принимал участие Смешко, выходило в эфир во вторник, 16 июля, вечером.
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