Порошенко не пойдет на допрос до выборов

Бывший президент и кандидат в народные депутаты Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований до 21 июля включительно.
Об этом его защита сообщила ГБР 16 июля, написал адвокат Игорь Головань в блоге на "Украинской правде".
В письме в бюро отмечается, что Порошенко не получал вызов на допрос в качестве свидетеля.
Но, в любом случае, в связи с парламентской кампанией до 21 июля он часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами".
"Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019", – написал Головань в ГБР.
Ранее пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщала, что Порошенко будет в Киеве с 22 июля.
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