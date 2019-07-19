85% россиян заявляют о важности дружбы с Украиной

Абсолютное большинство (85%) россиян полагают, что для России важно иметь дружеские отношения с Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник».

35% считают, что России очень важны дружеские отношения с Украиной, 50% сообщили, что это «скорее важно». Против необходимости дружеских отношений с Украиной выступили только 11% опрошенных.

Лишь 4% россиян полагают, что России не нужно улучшать отношения с нашей страной. 78% в необходимости таких шагов уверены.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» об отношении к Украине был проведен 20 июня, респондентами стали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

17 июля опрос ВЦИОМа показал, что больше двух третей (68%) россиян хорошо относятся к Украине. Более половины россиян (52%) рассказали, что бывали в Украине, 21% навещали там родственников. Почти треть (30%) граждан России заявили, что относятся к Украине как к братской стране, и только 12% оценили ее как источник угрозы.