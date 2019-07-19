85% россиян заявляют о важности дружбы с Украиной

Абсолютное большинство (85%) россиян полагают, что для России важно иметь дружеские отношения с Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник».
35% считают, что России очень важны дружеские отношения с Украиной, 50% сообщили, что это «скорее важно». Против необходимости дружеских отношений с Украиной выступили только 11% опрошенных.
Лишь 4% россиян полагают, что России не нужно улучшать отношения с нашей страной. 78% в необходимости таких шагов уверены.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» об отношении к Украине был проведен 20 июня, респондентами стали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
17 июля опрос ВЦИОМа показал, что больше двух третей (68%) россиян хорошо относятся к Украине. Более половины россиян (52%) рассказали, что бывали в Украине, 21% навещали там родственников. Почти треть (30%) граждан России заявили, что относятся к Украине как к братской стране, и только 12% оценили ее как источник угрозы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016