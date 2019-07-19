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СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании террористической организации «ДНР»

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СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании террористической организации «ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний ПАО «Мотор Сич» (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации «ДНР».

«Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы — «Снежнянский машиностроительный завод», который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой «Донецкой народной республики». В результате операции в «Центральный республиканский банк ДНР» поступали платежи «Снежнянского машиностроительного завода» в виде уплаты не предусмотренных действующим украинским законодательством так называемых «налогов и других обязательных платежей», — сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники СБУ задокументировали, что, в частности, в 2015 году «Снежнянский машиностроительный завод уплатил в бюджет «ДНР» более 32 млн рос. рублей.

«Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого „Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики“, через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков», — проинформировали в спецслужбе.

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Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела «Снежнянского машиностроительного завода» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма). Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

ПАО «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

СБУ, Мотор Сич, ДНР
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