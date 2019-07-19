СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании террористической организации «ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний ПАО «Мотор Сич» (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации «ДНР».
«Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы — «Снежнянский машиностроительный завод», который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой «Донецкой народной республики». В результате операции в «Центральный республиканский банк ДНР» поступали платежи «Снежнянского машиностроительного завода» в виде уплаты не предусмотренных действующим украинским законодательством так называемых «налогов и других обязательных платежей», — сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.
Сотрудники СБУ задокументировали, что, в частности, в 2015 году «Снежнянский машиностроительный завод уплатил в бюджет «ДНР» более 32 млн рос. рублей.
«Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого „Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики“, через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков», — проинформировали в спецслужбе.
Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела «Снежнянского машиностроительного завода» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма). Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.
ПАО «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016