Главу района Ровенской области поймали на взятке в $300 тысяч

Сотрудники службы безопасности разоблачили на взятке в 300 тысяч долларов председателя одного из районных государственных администраций Ровенской области. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник требовал 300 тысяч долларов от частного предпринимателя за «решение вопроса о получении им права аренды на земельные участки для ведения агробизнеса».

Чиновника задержали во время передачи второго «транша» в 100 тыс. долларов в служебном автомобиле.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция проводилась совместно с ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры.