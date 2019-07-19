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Украина и Китай составили перечень инвестиционных проектов на $10 млрд

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Украина и Китай составили перечень инвестиционных проектов на $10 млрд

Руководство страны в пятницу в Киеве провело встречу с делегацией предпринимателей из Китая, ее итогом стало составление предварительного списка двусторонних инвестиционных проектов на общую сумму около $10 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил представителями китайского бизнеса инвестировать в развитие инфраструктуры, в том числе концессионное строительство дороги вокруг Киева, сельского хозяйства и разработку газовых месторождений. «Со своей стороны представители государственной китайской корпорации, которая специализируется на строительстве объектов военной инфраструктуры, рассказали о проектах, которые они могли бы воплотить на Украине за свой счет. Представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, ...предложили ряд проектов в сферах развития инфраструктуры, сельского хозяйства, повышения энергоэффективности, а также финансовых услуг», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около $10 млрд, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями частной и государственной форм собственности», — добавили в Офисе президента.

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По данным Госстата, за пять месяцев этого года Китай оказался крупнейшим импортером товаров в Украину ($3,25 млрд или 13,8% от всего импорта), а также третьей страной, после Польши и России, куда Украина поставляет товары ($1,29 млрд). Отрицательное торговое сальдо в украинско-китайской торговле составило почти $2 млрд.

инвестиции, Китай, Владимир Зеленский
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Пятница, 19 июля 2019
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