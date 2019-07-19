ОИК под контролем: Кононенко готовится к срыву выборов на 94 округе

В среду 17 июля в Центральную избирательную комиссию поступило представление от партии «Самопомощь» за подписью лидера партии Андрея Садового на замену члена Окружной избирательной комиссии (ОИК) по округу № 94 (Киевская область) и регистрации там членом ОИК Степанюк Ирины Анатольевны. В четверг 18 июля ЦИК отказала представителям партии. Причиной отказа стало то, что кандидатура Степанюк к тому времени уже якобы была подана в качестве члена участковых комиссий сразу двух избирательных округов. Нестыковка, рабочий момент? Не в этом случае. Дело в том, что никаких заявлений с просьбой назначить ее членом других УИК Степанюк не писала. После отказа назначить ее членом ОИК Ирина Степанюк написала заявление в полицию, которая и расследует сейчас факт подлога документов.

Кто и зачем пошел на преступление становится совершенно понятно, если вспомнить недавние события.

В ночь на 9 июля 94-ый округ взял новую высоту в практике фальсификации выборов. Тогда с 1 до 2 часов ночи сразу восемь кандидатов в народные депутаты Украины 94-го округа вносили представление на замену членов УИК в Окружную комиссию.

Все — двойники самого рейтингового кандидата округа Александра Дубинского, его однофамильцы, журналисты или представители разнообразных ГО, ПП и фондов «Слуга народа», — то есть, все кандидаты, которых подозревали в связях с его главным оппонентом Игорем Кононенко, внезапно решили заменить своих представителей в местных избиркомах на округе. Жан Новосельцев, Ярослав Бугаков, Вадим Дубинский, Максим Дубинский, Дмитрий Зерницкий, сам Игорь Кононенко, а также партии «Самопомощь» и «Европейская солидарность» — если верить своим глазам и документу, эти люди 9 июля собрались вместе после часа ночи в Окружной комиссии и подали представления на замену членов Участковой избирательной комиссии (УИК).

Время подачи начинается с 01:15 и записано с разницей в несколько минут. Более того, судя по ведомости, некий член Окружной избирательной комиссии работал с 1 до 2 ночи, старательно вписывая заявления от шедших один за одним кандидатов в нардепы. Неискушенным взглядом заметен один почерк — все записи сделаны одной рукой. Это все происходило несмотря на то, что по закону окружкомы ночью не работают, а представления должны подавать лично кандидаты или их официальные представители.

Почему Кононенко и всем аффилированным с ним техкандидатам срочно понадобилось посреди ночи заменить своих людей на избиркомах? Дело в том, что после последнего заседания Окружкома 9 июля нардеп Игорь Мосийчук подал заявление в Национальную полицию о возбуждении дела по факту подачи в Окружную избирательную комиссию округа № 94 техническими кандидатами Игоря Кононенко, партией «Европейская солидарность», а также «Самопомощью» сфальсифицированных списков членов участковых избирательных комиссий. Нардеп выявил, что Игорем Кононенко от своего имени и от своих технических кандидатов, выставленных им на округ, были зарегистрированы как члены местных избиркомов так называемые «мертвые души» — люди, которые физически не могут быть членами УИК. После этого их и стали спешно менять. А вспыхнувший скандал привел к увольнению местного руководителя «Самопомощи» и официальному решению партии заменить члена ОВК «от Кононенко» своим представителем Ириной Степанюк. Что, как видим, оказалось сделать несколько сложнее, чем это прописано в законодательстве.

Главный оппонент Кононенко Александр Дубинский — выдвиженец партии «Слуга народа». Он не в первый раз сталкивается с нарушением законодательства на округе. Знакома в штабе Дубинского и технология «дублирования» людей в разных избирательных комиссиях. Подобная технология активно применяется штабом Кононенко для того, чтобы не дать Дубинскому зарегистрировать положенных ему по квоте членов участковых комиссий. «Мы подаем в ОИК вечером кандидатуры наших представителей в участковые комиссии — с паспортными данными, все как полагается. А утром оказывается, что эти люди уже поданы от других партий в других регионах и нам отказывают ссылаясь на то, что «система не пропускает», — рассказал изданию один из представителей штаба Александра Дубинского.

Как ни сложно догадаться, за это время один из членов ОИК «от Кононенко» фальсифицирует документы, используя паспорта поданых кандидатов. У Дубинского считают, что махинациями ради Кононенко занимается член ОИК Анатолий Евчук, но признают, что сделать что-то с этим сложно. Проблема в том, что обычно речь идет о местных жителях, которые боятся скандала и не хотят писать заявления в полицию. Ирина Степанюк не побоялась и написала. Однако даже уголовные дела пока не очень помогают демократическим партиям и кандидатам защитить свои права на «округе Кононенко».

Ситуация сейчас выглядит так, что одиозный соратник Порошенко полностью контролирует ОИК 94 округа, члены которого готовы идти ради него на любые нарушения закона. Попытки же правоохранителей хотя бы собрать показания в рамках уже возбужденных уголовных дел наталкиваются на крики возмущения «вмешательством в избирательный процесс» и угрозы сорвать выборы.

Так, на известном своей лояльностью к Порошенко «Прямом канале» председатель Киевской окружной избирательной комиссии Светлана Цыганий недавно прямо пугала зрителей перспективой срыва народного волеизъявления на округе. При этом Цыганий винит не продажных членов ОИК, а... полицейских, которые приходят задавать вопросы представителям Кононенко, и видит в этом угрозу срыва выборов.

Собственно, срыв выборов, скорее всего и является теперь конечной целью кампании Игоря Кононенко. Согласно последним опросам, он набирает на округе около 5% голосов и не имеет шансов победить. В то же время через «дружественные» партии и технических кандидатов он уверенно контролирует большинство в ОИК и УИК действительно может легко сорвать выборы. Под возмущенные крики о том, что работе ОИК мешала полиция, которая всего лишь пытается, причем довольно робко, расследовать очевидные преступления, совершенные его же членами ОИК.