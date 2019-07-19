«Зеленый» тариф скоро будет обходиться стране в 1,8 миллиарда евро в год

Ежегодные выплаты за произведенную электроэнергию по «зеленому» тарифу с учетом объектов, введенных в эксплуатацию до 2021 года, будут составлять 1,8 миллиарда евро.
Об этом говорится в данных, опубликованных на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.
Сообщается, что до конца 2019 года будет дополнительно введено в эксплуатацию 2,7 ГВт мощностей возобновляемых источников электроэнергии.
С учетом введенных до 2021 года «зеленых» мощностей, ежегодные выплаты могут составить около 1,8 млрд евро, что соответствует выплатам НАЭК «Энергоатом» за 55% произведенной ею э/э (в ценах 2018 года).
В министерстве отметили, что дополнительные расходы на покрытие небалансов в энергосистеме, которые будут возникать из-за сложной прогнозируемости альтернативной генерации, могут составить 300-900 млн евро.
По данным ведомства, общая сумма, оплаченная производителям э/э из ВИЭ за счет «зеленого» тарифа, в 2018 году составила 560 млн евро, что соответствует 7,9% всей стоимости сгенерированной в стране э/э при доле отпуска в 1,9%.
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