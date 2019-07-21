Зеленский хочет коалицию только с «новыми» партиями и «нового» премьера

Президент Владимир Зеленский рассчитывает после внеочередных выборов в Верховную Раду создать парламентскую коалицию только с представителями новых политических сил. Об этом он сказал в воскресенье после голосования на избирательном участке по внеочередным выборам Рады.

«Я хочу, чтобы были только новые лица. Ни с кем из старой власти мы не видим коалиции», — отметил глава государства и добавил, что рассчитывает «на честный и справедливый результат голосования». «Люди покажут отношение к партии», — добавил он, подразумевая политическую силу, к которой он «хорошо относится», но которую не смог назвать в день голосования, поскольку это противоречит закону.

Он также заявил, что видит премьером экономиста, который раньше не возглавлял правительство, Раду, фракцию в парламенте.

«Премьер-министр... должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения (прошлого — Ред.) — я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу — провожу уже консультации, разговариваю... с некоторыми людьми», — сказал Зеленский журналистам в воскресенье на избирательном участке.

Глава государства отметил, что в вопросе озвученных требований к премьеру у него неизменная позиция, но признал, что «это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте».