Зеленский хочет одним из первых законов отменить неприкосновенность депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва, будет о снятии неприкосновенности.

«Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект ... наконец-то мы с вами должны снять неприкосновенность», — сказал он журналистам после того, как проголосовал в Киеве.