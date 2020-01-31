В КС поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

В Конституционный суд Украины в пятницу, 31 января, поступило конституционное представление о неприкосновенности народных депутатов, сообщает пресс-служба суда.

«В Конституционный суд Украины 31 января поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины „О внесении изменений в ст.80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)“ от 3 сентября 2019 № 27-IX», — говорится в сообщении.

Текст данного конституционного представления размещен на сайте КС в рубрике «На рассмотрении суда».

Конституционное представление подписали в основном депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Виктор Медвечук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Василий Нимченко, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Ренат Кузьмин, Тарас Козак и т.д.).