В КС поступило представление 50 нардепов о конституционности закона об ограничении депутатской неприкосновенности

В Конституционный суд Украины в пятницу, 31 января, поступило конституционное представление о неприкосновенности народных депутатов, сообщает пресс-служба суда.
«В Конституционный суд Украины 31 января поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины „О внесении изменений в ст.80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)“ от 3 сентября 2019 № 27-IX», — говорится в сообщении.
Текст данного конституционного представления размещен на сайте КС в рубрике «На рассмотрении суда».
Конституционное представление подписали в основном депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Виктор Медвечук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Василий Нимченко, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Ренат Кузьмин, Тарас Козак и т.д.).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016