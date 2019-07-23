В Беларуси теперь будут сажать за попытки реабилитации нацизма

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих введение уголовной ответственности за попытки реабилитации нацизма. Об этом сообщила во вторник пресс-служба беларусского лидера.

Соответствующая поправка в УК Белоруссии была принята в 2019 году на весенней сессии обеими палатами парламента страны. Закон устанавливает уголовную ответственность для лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих преступления нацистского режима, а также прославляющих и оправдывающих нацистских преступников и их пособников. Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.