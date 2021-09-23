В Канаде умер бывший эсэсовец Оберлендер

В Канаде в кругу семьи в возрасте 97 лет умер переводчик зондеркоманды СС Гельмут Оберлендер, которого должны были депортировать в Германию, сообщает National Post.
Во время Второй мировой войны Оберлендер был членом зондеркоманды СС, Следственный комитет РФ считает его причастным к геноциду в 1942 году в Ейске.
8 сентября канадские власти отклонили ходатайство о проведении слушаний по делу Оберлендера в закрытом формате. На слушаниях решался вопрос о его депортации в Германию.
В России в 2019 году возбудили дело о геноциде после того, как ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве детей в Ейске в годы Великой Отечественной войны. В документах говорилось, что нацисты направили в Краснодарский край карательную команду, оснащенную мобильными газовыми камерами, которая в октябре 1942 года совершила массовое убийство в детдоме, жертвами стали 214 детей.
СК РФ считает Оберлендера причастным к тем событиям. По данным следователей, ему удалось скрыться от органов предварительного следствия после капитуляции Германии, и он избежал наказания. Оберлендер иммигрировал в Канаду, однако позднее канадские власти лишили его гражданства за сокрытие участия в действиях карательной команды.
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