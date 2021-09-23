Войти
Украина может подписать соглашение об «открытом небе» с ЕС в октябре
евроинтеграция
Украина может подписать соглашение об «открытом небе» с ЕС в октябре
Украина готова к консультациям по «Северному потоку — 2»
официально
Украина готова к консультациям по «Северному потоку — 2»

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

В Канаде умер бывший эсэсовец Оберлендер

146
В Канаде умер бывший эсэсовец Оберлендер

В Канаде в кругу семьи в возрасте 97 лет умер переводчик зондеркоманды СС Гельмут Оберлендер, которого должны были депортировать в Германию, сообщает National Post.

Во время Второй мировой войны Оберлендер был членом зондеркоманды СС, Следственный комитет РФ считает его причастным к геноциду в 1942 году в Ейске.

8 сентября канадские власти отклонили ходатайство о проведении слушаний по делу Оберлендера в закрытом формате. На слушаниях решался вопрос о его депортации в Германию.

В России в 2019 году возбудили дело о геноциде после того, как ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве детей в Ейске в годы Великой Отечественной войны. В документах говорилось, что нацисты направили в Краснодарский край карательную команду, оснащенную мобильными газовыми камерами, которая в октябре 1942 года совершила массовое убийство в детдоме, жертвами стали 214 детей.

Читайте также: В этому году нобелевские лауреаты получат премии в своих странах

СК РФ считает Оберлендера причастным к тем событиям. По данным следователей, ему удалось скрыться от органов предварительного следствия после капитуляции Германии, и он избежал наказания. Оберлендер иммигрировал в Канаду, однако позднее канадские власти лишили его гражданства за сокрытие участия в действиях карательной команды.

Канада, нацизм, Гельмут Оберлендер
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 23 сентября 2021
Среда, 22 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016