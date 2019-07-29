У Зеленского озвучили стратегию по возврату Крыма

Вернуть Крым себе Украина сможет только правовыми мерами, и новая власть наметила несколько шагов в этом направлении, заявил постпред президента Зеленского в Крыму Антон Корниевич в интервью изданию «Сегодня».
«В международном праве есть такое понятие, как „колеса правосудия“. Эти „колеса“ не очень быстрые, и это факт. Но хорошо, что Украина начала эту правовую битву. Международное право здесь на стороне Украины», — сказал Корниевич.
Прежде всего, считает он, необходимо создать отдельный формат международных переговоров, на которые вынести вопрос по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию. Сложность, заметил Корниевич, заключается в позиции Москвы, которая говорит о том, что никакие переговоры по Крыму вестись не могут. Однако все же организовать такой формат переговоров возможно на первых порах и без участия России, уверен он.
Украина пыталась воспрепятствовать и строительству Крымского моста, однако у нее не было такой возможности. В планах новой власти— подумать над санкциями и ответственности за их невыполнение в отношении компаний, которые участвовали в строительстве моста.
«На каждый новый виток, на каждый новый этап милитаризации Крыма мы должны отвечать и давлением, и санкциями, и другими способами — это однозначно. Потому что это, безусловно, угроза», — заключил постпред главы государства.
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