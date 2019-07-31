НАПК распределило десятки миллионов 6 партиям

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) предоставило шести парламентским партиям государственное финансирование их уставной деятельности в III квартале 2019 года.
Как сообщается в среду на сайте НАПК, партия «Народный фронт» получит 36 млн 363,3 тыс. грн; «Европейская солидарность» (переименованная партия «Блок Петра Порошенко») — 35 млн 841,5 тыс. грн; Радикальная партия Олега Ляшко — 12 млн 231,4 тыс. грн; ВО «Батькивщина» — 9 млн 329,4 тыс. грн; «Самопомич» — 32 млн 164,6 тыс. грн, из которых 14 млн 142 тыс. грн — средства за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.
В то же время партия «Оппозиционный блок» в III квартале получит средства из госбюджета в размере 50% (за ІІ та ІІІ кварталы) общей величины ежегодного госфинансирования для партии — 30 млн 979,4 тыс. грн вследствие выяснения обстоятельств и устранения причин, послуживших основанием для принятия решения НАПК о неперечислении средств госфинансирования уставной деятельности во II квартале 2019 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016