Филарет просит Минюст не отменять регистрацию УПЦ КП

Патриарх Филарет обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой не отменять регистрацию Украинской православной церкви Киевского патриархата Текст документа опубликован на странице УПЦ КП в Facebook.

«До нас дошла информация, что Министерство юстиции намерено снять с регистрации УПЦ КП и лишить права юридического лица Киевскую патриархию УПЦ Киевского патриархата на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной церкви Украины», — говорится в документе.

В этой связи патриарх заявил, что «ни руководство Православной церкви Украины, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к Украинской православной церкви Киевского Патриархата никакого отношения».

Филарет призвал Министерство юстиции Украины продлить регистрацию УПЦ Киевского патриархата и Киевской патриархии УПЦ Киевского патриархата как юридического лица.

Напомним, что ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им Поместный собор 20 июня отменил решение о ликвидации УПЦ КП и возобновил ее деятельность.