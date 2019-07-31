Грузинский лари продолжает падение

Национальный банк Грузии в среду установил новый обменный курс, согласно которому валюта страны вновь обесценилась, достигла отметки 2,97 за доллар и обновила свой антирекорд падения. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

Лари в течение длительного времени колебался в районе 2,68-2,70 за доллар. В начале июля он стал обесцениваться и в первый раз побил антирекорд 10 июля, достигнув отметки 2,9 за доллар. Уже после этого грузинская валюта стала стабилизироваться, однако через три дня курс вновь пошел на спад, обновив 25 июля антирекорд, — валюта стала торговаться по 2,93 за доллар. Во вторник лари достиг отметки 2,95 за доллар. Уже в среду курс доллара по отношению к лари в коммерческих банках и пунктах обмена валюты достигает отметки 3,03.

Вице-президент Нацбанка Арчил Мествиришвили в среду вновь заявил журналистам, что главная причина, из-за которой лари падает, — введенный с 8 июля временный запрет на прямое авиасообщение с РФ, из-за чего страна в летний сезон не досчиталась туристов. По его словам, если деньги вновь продолжат обесцениваться, то регулятор прибегнет к валютным интервенциям, а также ужесточит монетарную политику.

В свою очередь Национальная служба статистики республики («Сакстат») сообщила, что рост экономики Грузии в первой половине 2019 года замедлился до 4,9% с 5,7% в аналогичном периоде прошлого года.

Одной из главных причин сокращения темпов роста экономики называется падение товарооборота в первом полугодии.