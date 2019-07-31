Зеленский рассказал, когда поменяют местных прокуроров

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что вопросом замены местных прокуроров, к работе которых есть претензии у представителей общественности, будет заниматься назначенный новой Верховной Радой генеральный прокурор.

На этом Зеленский, как передает Интерфакс-Украина, акцентировал внимание представителей общественности в ходе своей рабочей поездки в Черкасскую область в среду, отвечая на их жалобы по поводу работы прокурора области Сергея Овчаренко.

«Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему задача — менять всех прокуроров. Пусть генеральный прокурор разбирается с этим вопросом», — подчеркнул президент.

Глава государства уточнил, что в его полномочия не входит назначение и увольнение местных прокуроров.

Как сообщалось, 11 июня Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко. Однако впоследствии старый состав парламента отказался рассматривать это представление.